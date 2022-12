L’Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el 10 de gener un bagenc que va estafar un amic seu fent servir la seva targeta per beneficiar-se econòmicament mentre que la víctima estava ingressada a l’hospital.

Els fets van tenir lloc entre els dies 14 de maig i 30 d’agost del 2018. Segons l’escrit de la fiscalia, l’acusat i la víctima mantenien una relació d’amistat des de feia molts anys. En aquest context i aprofitant la confiança que es tenien, la víctima va donar les seves dades personals i les dades de les seves targetes bancàries a l’encausat i ell va aprofitar per fer diverses operacions econòmiques sense el seu permís mentre el seu amic es trobava ingressat a l’hospital.

Així, va adquirir un vehicle per 6.850 euros, va pagar línies telefòniques per un valor de 316,53 euros, va retirar 700 euros en efectiu i va pagar-se un sopar a Domino’s Pizza de 34,85 euros. A més, va aprofitar les dades de la víctima per aconseguir un contracte de préstec de 8.000 euros.

Per aquests fets la fiscalia demana una pena de tres anys de presó i nou mesos de multa amb una quota diària de 8 euros. Per altra banda reclama que s’indemnitzi la víctima amb 7.901,38 euros per responsabilitat civil.