Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home i una dona, tots dos de 21 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A més, a l'home també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per circular a 185 km/h en un tram limitat a 90.

La infracció de trànsit es va detectar en un control de velocitat que s'havia muntat a l'altura del punt quilomètric 4 de la L-311, dins del terme municipal de Cervera. A les 16:39 hores es va detectar un vehicle, amb matrícula andorrana , que circulava a 185 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa és 90 km/h. Atès que es tractava d'un vehicle estranger, es va donar indicacions a la resta de dotacions per tal d'aturar-lo. Finalment, a les 19:06 hores, dotacions de la Regió Policial Pirineu Occidental van localitzar i aturar el vehicle a la carretera N-260, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell).

Quan anaven a notificar la infracció al conductor, els agents van percebre una forta olor de marihuana que sortia de l'interior del vehicle. Per aquest motiu, es va decidir traslladar el vehicle i els seus dos ocupants fins a la comissaria de la Seu d'Urgell. Posteriorment, en un escorcoll més exhaustiu se’ls va localitzar dues peces d'haixix, amb un pes conjunt de 200 grams. Per aquest motiu, es va detenir les dues persones per un delicte contra la salut pública.

Al conductor del vehicle també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Es preveu que els detinguts passin a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell aquesta tarda.