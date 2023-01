Keenan Anderson, mestre i cosí de la fundadora del moviment 'Black *Lives Matter', Patrisse Cullors, va morir d'una aturada cardíaca després de ser retingut i disparat repetidament amb una pistola Taser per la policia de Los Angeles durant un accident de trànsit el passat 3 de gener.

Les imatges dels fets, gravades per les càmeres que portaven els agents que el van immobilitzar i editades i difoses ara per la mateixa policia, han suscitat un escàndol creixent.

BLACK LIVES MATTER pic.twitter.com/1t6pMSRxNk — Annie Lennox (@AnnieLennox) 13 de enero de 2023

Anderson, de 31 anys, va morir en un hospital pròxim després que diversos agents li disparessin amb una pistola elèctrica en el marc d'una detenció després d'un accident de trànsit. L'home, segons els enregistraments, editades per la policia, tal com defensen els mitjans estatunidencs, apareix agitat caminant per una carretera i demanant ajuda.

Un agent li exigeix, després de baixar de la moto, que es posi enfront de la paret mentre Anderson li comunica, amb veu agitada, que algú li ha robat el cotxe, que ha perdut la clau i que l'intenten matar. Després d'això, l'home intenta fugir i és perseguit pel policia, que li ordena que es recolzi al terra.

Segons s'ha fet ressò aquest divendres la cadena CNN, Anderson entra en pànic i intenta aixecar-se, dient que intenten "fer-li un George Floyd"-en referència al seu assassinat-, després del que els agents disparen l'arma elèctrica, tot i que en les imatges editades no es pot escoltar aquesta frase, sinó simplement "si us plau, no".

La versió de la policia

En un comunicat, el Departament de Policia de Los Angeles va al·legar que Anderson va donar positiu per cocaïna i marihuana en un examen toxicològic preliminar, mentre que el cap de Policia Michel Moore va defensar que l'home havia comès un delicte greu d'atropellament i fugida, tractant de "pujar a l'automòbil d'una altra persona sense el seu permís".

Fa cinc dies, la pròpia Patrisse Cullors va anunciar en Instagram la mort del seu cosí. "Aquest és el meu cosí, Keenan Anderson. El va matar la Policia de Los Angeles (LAPD) a Venice el 3 de gener de 2023", assenyala en una publicació en la qual apareix la seva fotografia.

L'alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, va demanar la suspensió immediata dels policies a l'espera del resultat de la investigació. El 25 de maig de 2020, George Floyd va morir asfixiat durant una intervenció policial a Mineápolis, als Estats Units. La seva mort va provocar el moviment de protesta "Black Lives Matter".