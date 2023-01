El Tribunal Suprem decidirà si l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha d’enderrocar les 12 naus industrials o ha de pagar una indemnització econòmica a la família Farràs.

Durant els anys 90 i principis del 2000, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, sota Alcaldia de Joan Galceran i Enric Carbonell, va concedir unes llicències d‘obres il·legals a qui no n’era el propietari que van comportar la construcció de 12 naus industrials al Polígon Sesrovires en terrenys propietat de la família Farràs. Aquests terrenys avui en dia encara estan pendents d’adjudicació en el procés de reparcel·lació del Polígon.

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona va declarar il·legals aquestes llicències d’obres concedides per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, sota l'alcaldia de Joan Galceran i Enric Carbonell, i va ordenar l’enderroc de les 12 naus industrials del polígon Sesrovires construïdes a la seva empara.

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, amb l’objectiu d’incomplir la sentència judicial de l’any 2010 i no enderrocar les 12 naus declarades il·legals, ha formulat fins a 5 incidents d’inexecució de la referida sentència ferma. Fins avui tots els incidents plantejats per l’Ajuntament han estat desestimats per sentències judicials fermes.

L’últim incident plantejat per l’Ajuntament l’any 2019, també va ser desestimat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona. L’Ajuntament va formular recurs d’apel·lació contra aquest Auto davant el TSJC, el qual va estimar l’incident i va acordar substituir l’enderroc de les 12 naus per una indemnització econòmica a favor de la família Farràs, que haurà de satisfer l’Ajuntament pels danys i perjudicis causats per no enderrocar les naus.

Contra aquesta Sentència del TSJC, la família Farràs ha formulat recurs de cassació que ha estat admès pel mateix TSJC, fet que comporta que sigui el Tribunal Suprem qui finalment hagi de decidir si l’Ajuntament ha d’enderrocar les 12 naus industrials o bé l’Ajuntament ha de pagar una indemnització econòmica a la família Farràs per la il·legalitat en l’actuació de l’Ajuntament, sota l'alcaldia de Joan Galceran i Enric Carbonell en la concessió de les llicències d’obres per a la construcció de 12 naus industrials, reconeguda per sentència judicial ferma.

Tal com explica l’advocat de les famílies Farràs, Sergi Aymerich, “el que pretenen les 14 famílies Farràs és que es compleixin les Sentències judicials i s’enderroquin les 12 naus il·legalment edificades per qui no n’era el propietari sobre terrenys propietat de la família Farràs. Si l’interès fos econòmic, no hauríem presentat el recurs de cassació i ja s’hauria reclamat la indemnització econòmica a l’Ajuntament. Esperem que no s’hagi de reclamar aquesta indemnització milionària perquè qui l’haurà de pagar és l’Ajuntament".