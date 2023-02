El despreniment d'unes roques de grans dimensions d'un talús ha obligat a tallar la C-58 en ambdós sentits de la marxa, a l'altura de Vacarisses, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'esllavissada s'ha produït al voltant de 2/4 de 9 de la nit al punt quilomètric 27,5.

En l'incident s'han vist afectats dos turismes i una furgoneta, però segons fonts del SEM cap persona ha resultat ferida.

Els Mossos d'Esquadra fan desviaments cap a la C-16. Així i tot, la via ha presentat retencions de fins a 0,5 quilòmetres. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat per treballar en la retirada de les pedres de la via i restablir la circulació.