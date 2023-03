Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi d'un habitatge a Guixers. El foc s'ha originat a l'interior de la Caseta de Llinars, ubicada al nucli de Sisquer. El cos ha desallotjat dos adults, un menor i dos gossos que han resultat il·lesos.

Segons fonts dels Bombers, l'incendi ha afectat la porta i la finestra de la planta baixa i s'ha concentrat fum a la segona. Un cop extingit, els efectius han ventilat la vivenda i han revistat l'habitatge per assegurar que no hi hagués risc estructural. La família de l'habitatge afectat ha hagut de pernoctar fora com a mesura de seguretat.