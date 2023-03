Els Mossos d'Esquadra han detingut dos auxiliars d'una residència de Vacarisses (Vallès Occidental), un dels quals ha ingressat a la presó preventiva, acusats de colpejar un malalt d'Alzheimer, i que van ser sorpresos per una càmera oculta que va posar el centre a l'habitació de l'ancià.

Segons han informat a EFE fonts properes al cas, dels dos detinguts, un ha ingressat a la presó preventiva per ordre judicial, mentre que el segon ha quedat en llibertat amb càrrecs. El protocol de lesions del centre va funcionar correctament i va permetre detectar els suposats autors de les agressions, segons les fonts.

De fet, una càmera oculta ha revelat l'origen dels misteriosos hematomes i esgarrapades que presentava des de feia uns dies un home de 76 anys malalt d'Alzheimer a la residència El Serrat, de Vacarisses. El director adjunt d'aquesta residència, Marc Puig, ha explicat aquest dilluns a EFE que el malalt, que es troba en un estat avançat d'Alzheimer, havia tornat feia uns quinze dies de l'Hospital de Sant Andreu, de Manresa (Bages).

Se l'havia traslladat allà per avaluar-ne l'estat i reajustar la medicació, ja que l'home, que ja no parla, no té percepció del perill i es passa el dia deambulant, passava també mala nit i no descansava, aixecant-se sovint.

Després de l'ingrés hospitalari, el malalt va tornar a la residència molt més tranquil però es va detectar, al cap d'uns dies, que tenia hematomes i esgarrapades a zones del cos que no eren habituals en una persona que camina molt, com les cames. Davant d'aquesta situació, la direcció del centre, després d'una consulta amb els tècnics, va decidir demanar permís a la família del malalt per posar una càmera a l'habitació en creure que els hematomes podien ser producte d'un trastorn del son.

La càmera es va instal·lar dimecres passat dia 8 i dijous Puig va visionar l'enregistrament de la nit anterior, en què es podia veure com el resident dormia tranquil·lament i que, cap a les 21:30 hores, els dos auxiliars detinguts el van començar a pegar de forma violenta, a l'estómac.

"Som una residència petita, de 35 residents, la regenta la meva família des de fa vint anys i mai no havia passat una cosa així, tan tremenda", ha assegurat el director adjunt, que ha garantit que els dos detinguts no tornaran mai més a posar un peu al recinte.

Divendres, dia 10, se'ls va acomiadar a tots dos quan van anar a la residència i, posteriorment, Marc Puig va anar a denunciar els fets davant els Mossos d'Esquadra, que li han demanat informació addicional sobre el cas aquest mateix cap de setmana.

Segons les dades proporcionades pel director adjunt, els detinguts són un home de 26 anys i una dona de 21 anys, que tenen la titulació de Tècnics d'Auxiliar d'Infermeria, i dels quals "res feia imaginar que es poguessin comportar d'aquesta manera".

L'home feia dos anys que treballava a la residència i la dona ho feia, de forma intermitent, des de fa tres anys, i havia tingut un comportament que Puig ha qualificat d'"irreprotxable", fins ara.