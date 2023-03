Els Agents Rurals han enxampat a Sant Salvador de Guardiola un caçador furtiu just en el moment en què manipulava una xarxa japonesa per capturar ocells. Els agents l'han denunciat per un presumpte delicte contra la fauna protegida i l'ús d'arts de caça prohibides. La xarxa, que és il·legal, estava ubicada en una casa d’una urbanització i contenia cinc ocells: un gratapalles, una cadernera, un pinsà i dos lluers.

Aquest sistema consisteix en una gran xarxa vertical que en aquest cas tenia 8 metres de llarg i que serveis per atrapar ocells de forma indiscriminada. Només és legal per motius científics. Tant la xarxa com les aus han estat comissades i els ocells han estat traslladats al centre de fauna de Torreferrussa per a la seva recuperació i el posterior alliberament. Paral·lelament els Agents Rurals han activat un operatiu de seguiment i vigilància conjunt amb el Seprona de la Guàrdia Civil, que duu a terme les diligències judicials.