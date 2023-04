La Catalunya Central ha registrat dos accidents mortals en el primer trimestre, els dos a la C-55

El primer trimestre de l’any s’ha saldat amb una millora pel que fa al nombre d’accidents mortals a les carreteres de l’àmbit que cobreix Regió7. En el que portem d’any hi ha hagut dos sinistres fatals al territori, mentre que en el mateix període de l’any passat n’hi va haver cinc.

Es dona el cas que els dos accidents mortals que hi ha hagut en el primer trimestre d’enguany a la regió central han tingut lloc al mateix tram de la C-55, només separats per uns 100 metres. El primer va tenir lloc el 16 de febrer al punt quilomètric 55,2. Un veí de Solsona de 60 anys d’edat que conduïa un turisme va xocar frontalment contra un camió i dos turismes més es van veure afectats per l’accident. Va ser traslladat en estat crític a l’hospital però no es va poder recuperar de les lesions.

El segon accident va ser el 26 de març a només 100 metres de l’anterior, al punt quilomètric 55,3 de la carretera C-55. Per causes que es desconeixen, dos turismes van xocar frontalment i un dels conductors, veí de Montmajor, va morir a causa de l’impacte. Els dos accidents van ser impactes frontals que van tenir lloc entre Sant Salvador de Torroella i Cardona.

Pel que fa a tot Catalunya, des de l’1 de gener fins al 31 de març d’enguany, 34 persones han mort en 28 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. De les 34 víctimes mortals registrades aquest primer trimestre del 2023, 30 són homes i 4 dones. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 32 persones en 28 sinistres mortals.

Aquest mes de març ha registrat 14 víctimes mortals i ha trencat el descens que hi va haver el febrer (6 morts) respecte al mes de gener, quan també 14 persones van morir per accident de trànsit.

Al març de l’any passat es van registrar 7 víctimes mortals i al del 2019 n’hi van haver 19. Convé destacar que aquest mes de març ha estat marcat viàriament pels dos sinistres que han provocat tres morts, un a la TV-3022 al Perelló (Baix Ebre) i l’altre a la C-53 a la Fuliola (Urgell)