Una recerca va permetre trobar la dona, que havia fugit

La mort de la veïna del Pont de Vilomara va commocionar els veïns del municipi bagenc, especialment els de la urbanització de Marquet Paradís, on van tenir lloc els fets.

L’agressió mortal es va produir durant el matí del 2 de juliol del 2020, quan la família feia uns dos anys que vivia a la casa situada al a al número 701 del carrer 12 de la urbanització. La filla de la víctima va anar a treballar a primera hora del matí i no s’imaginava què passaria després. Entre les 8 i les 9 del matí, el fill menor de la víctima es va aixecar perquè va sentir soroll a la casa. Va anar a l’habitació de la seva mare i va veure a l’acusada a sobre seu atacant-la amb un ganivet mentre la mare s’intentava defensar. Després de demanar-li que parés, sense èxit, el noi va trucar a emergències i va sortir de la casa perquè se sentia en perill, segons va declarar ahir el fill de la víctima en el judici. Un cop a fora, va veure l’acusada sortint de la casa amb el ganivet a la mà, i en preguntar-li que què havia fet, ella va contestar que no ho sabia.

«Vaig sentir a la meva mare parlar amb algú. Ella va venir a l’habitació, em va dir que no sabia què havia passat però que hi havia el noi a fora demanant ajuda», va explicar ahir la veïna de la víctima. La dona va explicar que el jove havia intentat trucar el timbre de casa seva però en aquell moment havia marxat el llum a la zona i no l’havien sentit fins que havia tornat el llum i van pujar les persianes de casa. Ella va trucar a emergències, tot i que el mateix noi ja havia trucat abans.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís al voltant de les 9 del matí i van arribar al lloc dels fets minuts després. L’acusada havia abandonat la casa prèviament. Per aquest motiu es va iniciar un dispositiu de recerca amb mitjans terrestres i aeris que van permetre localitzar-la prop d’una hora després de l’agressió. Va ser localitzada en una zona boscosa de la mateixa urbanització situada a uns dos carrers de la casa on van tenir lloc els fets. La dona va ser detinguda amb sang a la roba i a les mans i en un estat de xoc emocional.

De fet, es va prorrogar la seva detenció dos dies més de l’esperat perquè el jutjat de Manresa va creure convenient que fos traslladada a una unitat psiquiàtrica hospitalària perquè se la pogués estabilitzar i valorar. En un primer informe previ psiquiàtric que el metge forense de guàrdia va fer a la detinguda, el mateix dia 2, aquest va determinar un possible estat de xoc. Dos dies després, un segon metge va considerar que no estava «estable» per declarar i no va ser dilluns ahir que va poder passar a disposició judicial.

L’endemà dels fets es va fer un minut de silenci al Pont de Vilomara per condemnar-los.