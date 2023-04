Amb les mans a l'aire, movent les cames frenèticament i la moto fent ziga-zaga. Els Mossos d'Esquadra van enxampar 'in fraganti' una dona de 41 anys ballant sobre un ciclomotor mentre conduïa per l'N-260 a Olot (Girona). Els fets van tenir lloc el 21 d'abril quan un vehicle policial va gravar el moment en que la dona va començar a fer tot tipus de moviments i piruetes sobre el vehicle mentre circulava per un tram de carretera amb corves.

Els Mossos d'Esquadra han denunciat l'autora de la imprudència amb una sanció de 600 euros i la retirada de 6 punts de carnet alegant que "les conductes imprudents al volant poden ocasionar un accident". A través d'una piulada, on també s'inclou el vídeo de la imprudència, el cos policial ha recordat que "el ciclomotor és un vehicle inestable, però si et poses a ballar al damunt, encara més". Conductes imprudents al volant poden ocasionar un accident.

