Dos caps de llop seccionats. És la macabra rebuda que havien preparat un o diversos desconeguts al president del Principat, Adrián Barbón, i els seus consellers a San Juan de Beleño (Posi), on s’ha fet la reunió del Consell de Govern. L’alcaldessa local, Marta Alonso, ha estat una de les persones que s'ha trobat amb l’escena a l’arribar al consistori.

L’aparició dels caps ha tingut lloc poques hores abans de l’arribada dels dirigents autonòmics. El president ha condemnat el fet rotundament. Barbón ha recordat la postura «clara» del seu govern contrària a la inclusió del llop al Llistat d’Espècies Silvestres en Règim d’Especial Protecció (Lespre), però ha afegit que això «no és compatible amb el que ha passat avui aquí, que és un delicte», ha remarcat.

L’alcaldessa ha coincidit amb Barbón, ha condemnat l’actuació i ha manifestat la seva confiança que els responsables «paguin» pels fets.

Marta Alonso ha recordat que el de Ponga és l’únic ajuntament asturià que va presentar el recurs contra la inclusió del llop al llistat d’espècies protegides. «Crec que hi ha canals democràtics per reivindicar-ho. Això no té res a veure amb els ramaders de Ponga, ni representa a aquest consell», ha dit amb referència a la col·locació dels caps dels dos animals.

Durant la matinada

Els caps decapitats dels cànids, segons han assenyalat veïns de la localitat, han estat dipositats durant la matinada d'aquest divendres davant la seu de l’Ajuntament de Ponga. A falta d’una confirmació oficial, tot indica que els caps pertanyen a exemplars morts recentment.

No és la primera vegada que apareixen caps de llops a Astúries. Fa set anys, per exemple, van aparèixer penjats del pont «romà» de Cangas de Onís uns altres dos caps de llop. En aquella ocasió les restes dels dos cànids van ser rescatats a les quatre del matí per una patrulla de la Policia Local.

Els caps estaven amarrats amb corda, una a cada costat de la Creu de la Victòria, que penja al centre del monument. La Policia Local va entregar les restes al Servei per a la Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona), que es va encarregar dels esbrinaments. Els delinqüents no van ser localitzats.

La inclusió del llop al llistat d’espècies protegides va ser decidida el setembre de l’any passat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i va collir el frontal rebuig dels governs del nord-oest, incloent-hi el del Principat, i del sector agroramader.

La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per determinar la procedència dels caps seccionats i l’autor o autors del delicte.