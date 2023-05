El dissenyador de moda valencià Francis Montesinos ha sigut detingut per agents de la Guàrdia Civil per un cas de suposats abusos sexuals després de mesos d’investigació des que el modista va ser assaltat al seu xalet de Llíria i extorsionat per l’existència d’un vídeo comprometedor en el qual apareixia Montesinos amb un menor de 15 anys en actitud sexual.

Els fets van passar l'octubre del 2022, quan dos homes que ocultaven el seu rostre amb passamuntanyes van irrompre al xalet del conegut dissenyador quan es trobava amb un amic. Després d’amenaçar-los, van agredir el modista, el van lligar de mans i li van exigir diners.

Com a fruit de la investigació inicial, va ser detingut un menor de 15 anys a qui se li imputaven els delictes de coaccions, contra el dret a la intimitat, revelació de secrets, detenció il·legal, lesions, robatori amb violència i violació de domicili, per haver utilitzat la gravació en la qual apareixien Montesinos i ell en actitud sexual per fer xantatge al dissenyador. Per aquesta raó, el modista va passar de víctima a investigat per un delicte de corrupció de menors o abusos sexuals –fossin o no consentides, en tractar-se d’un menor de 16 anys, límit legal per exercir la llibertat sexual–.

De víctima a acusat

L’assalt i agressió al modista valencià van destapar el que finalment ha resultat un possible cas d’abusos sexuals a un menor. Darrere de la irrupció al xalet de Llíria del creador hi havia l’extorsió a la qual sotmetien el dissenyador des de feia un mes el menor de 15 anys i companys seus.

Després de diverses indagacions, els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Llíria van requerir a Montesinos que els entregués el vídeo pel qual estava sent coaccionat. Tot i que en un primer moment el dissenyador va dir que no el tenia i va obviar la naturalesa sexual de la gravació, finalment la policia ha tingut accés al vídeo, que podria ser objecte de delicte.