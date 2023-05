Cada vegada hi ha més persones sense habitatge a conseqüència de les pujades en les hipoteques i dels baixos sous, perquè tot i haver apujat el salari mínim professional, els sous estan molt per sota de la inflació de l'habitatge o els aliments.

Aquestes persones s'anomenen okupes i estan molt mal vistes per la societat, ja que ocupen habitatges privats de particulars. Tot i que, no sempre és així, i en diverses ocasions ocupen pisos o cases buides que pertanyen als bancs i llavors, la societat fa caliu a aquestes persones, moltes vegades famílies amb criatures.

En aquest cas concret, l'okupa d'un habitatge de Bufalà, Badalona, no sabem si ocupava un habitatge d'un banc o d'un particular, però el que si sabem és que era una persona agressiva i que no era benvinguda pels veïns del carrer John Lennon. Aquesta persona havia estat desocupada pels Mossos d'Esquadra amb anterioritat d'un àtic on convivia amb la seva parella i seguia tenint a tota la comunitat de veïns amenaçada i fins i tot, amb agressions.

Ayer por la noche los vecinos de Bufalà pusieron en su sitio al okupa muy violento que tiene amenazados a toda la comunidad, llegando a agredir a un vecino que acabó en el hospital hace unos días. Ante la ausencia de Guardia Urbana, lo tuvieron que retener hasta que llegó Mossos.… pic.twitter.com/rszVxuBABd — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 9, 2023

El passat dilluns 8 de maig a la nit, un veí del municipi va decidir plantar cara a l'okupa per les seves constants amenaces de mort als veïns i l'okupa, ebri, el va agredir i va haver de ser traslladat a l'hospital. En el moment de l'agressió van sortir dos veïns de la comunitat, mentre esperaven als Mossos d'Esquadra, perquè segons Xavier Garcia Albiol no va aparèixer la Guàrdia Urbana i, entre ambdós van retenir a l'agressor fins a l'arribada dels Mossos.