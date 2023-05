Un excursionista ha hagut de ser rescatat aquesta tarda al Pedraforca després d'accidentar-se. Els fets han tingut lloc poc abans de 2/4 de 3 de la tarda a la zona del Coll del Verdet, al terme municipal de Gósol. L'excursionista, que anava amb un grup de persones, ha caigut uns tres metres en vertical i ha quedat uns 100 metres vessant avall. A més, en la caiguda ha quedat ferit per una possible fractura de turmell.

En haver quedat en una zona de difícil accés on no hi podia accedir una ambulància, els Bombers han activat un helicòpter dels GRAE amb un metge per efectuar el rescat. A les 14.49 h s'ha localitzat els excursionistes, s'ha fet una extracció del ferit amb un gruatge i se l'ha traslladat fins l'heliport de Berga, on se l'ha traslladat a l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).