Els Bombers de la Generalitat han acudit aquest dimecres a la tarda a una riera seca de la zona de Can Font, a Ullastrell (Vallès Occidental), on s'ha localitzat un cotxe amb almenys un cadàver al seu interior. Els Bombers han rebut l'avís cap a les 19.09 hores, i hi han acudit amb tres dotacions per tal de revisar la zona.