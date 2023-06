Un nen de 7 anys ha mort a l'Hospital General Universitari d'Elda, Alacant, després de patir un accident domèstic a una casa de camp del municipi de Sax (Alacant). Segons han indicat les fonts consultades a Información, diari del mateix grup editorial que Regió7, l'infant estava jugant a la zona d'accés a la finca quan un pilar de maons va cedir sobtadament, precipitant-se sobre ell i donant-li un cop al cap. La família el va traslladar amb cotxe a l'hospital i, encara que va ingressar amb vida a Urgències, ha mort per la gravetat del traumatisme cranioencefàlic que presentava.

El succés es va produir ahir a la nit, a les 21.45 hores, i després de la primera informació facilitada per la Policia Nacional d'Elda-Petrer s'ha obert una investigació per determinar la causa del desgraciat accident. En concret, l'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Novelda (província d'Alacant) està efectuant l'informe de la inspecció tècnic ocular per ampliar els detalls abans de remetre les conclusions de la investigació al jutjat.

És la segona mort accidental d'un menor a la província el darrer mes. El mes de maig passat un nadó de 18 mesos va morir ofegat a la piscina d'un xalet de La Nucía. Quan van passar els fets la mare es trobava a l'interior de l'habitatge amb tres fills més. En aquest cas va ser la Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Altea la que es va encarregar d'instruir les diligències, tot i que tot apuntava a un accident fatal a causa d'una distracció.