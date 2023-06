Els Mossos d'Esquadra han desmantellat dues plantacions de marihuana al Bages i una a l'Anoia en només dos dies a Avinyó, Sant Fruitós de Bages i Òdena. Entre les tres actuacions hi ha hagut nou homes, d'entre 22 i 47 anys, detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

El primer fet va tenir lloc el dilluns quan els Mossos van fer una entrada i perquisició a una casa d'Avinyó. A l'interior hi van localitzar quatre estances amb un total de 680 plantes de marihuana. Dins la plantació, els agents van trobar un home que va quedar detingut per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública.

El dia següent, els agents van fer una nova entrada i perquisició. En aquesta ocasió però va ser una nau situada a Polígon industrial Sant Isidre de Sant Fruitós del Bages. En el seu interior van localitzar 562 plantes en estat de floració distribuïdes entre dues estances i un revòlver d'aire comprimit que els detinguts tenien com a defensa. Per altra banda, hi havia 6 homes que van quedar detinguts per la seva presumpta implicació amb un delicte contra la salut pública. Els set detinguts van passar entre el 20 i 22 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.

Paral·lelament, agents dels Mossos d'Esquadra d'Igualada van desmantellar una altra plantació a una nau d'Òdena. A finals de maig els mossos van tenir coneixement que en un transformador d'Òdena s'havia detectat una important pèrdua d'energia. Dos tècnics van fer comprovacions a la zona i van observar que la nau que es trobava davant del transformador tenia una lectura de la càrrega excessiva. Aquest excés de consum elèctric era compatible amb una plantació indoor de marihuana. A més, pel tipus d'activitat que es duia terme a la nau no hi podia haver una despesa elèctrica tan elevada.

Després de recollir indicis suficients, ahir es va fer una entrada i perquisició a la nau. A l'interior es van localitzar 3.017 plantes de marihuana en diferents estats de creixement distribuïdes en vuit estances. Hi havia una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el seu cultiu. Dins la nau, els mossos van localitzar dos homes que van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts passaran les pròximes hores a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.