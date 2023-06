Les proves d'ADN confirmen que el cos que va ser trobat emparedat en un àtic de Torremolinos corresponen a Sibora Gagani, la jove que va desaparèixer el 2014 sense deixar rastre després d'acabar la seva relació amb Marco, l'home que està a presó per presumptament assassinar Paula el passat mes de maig a La Carihuela. Segons fonts properes a la investigació, el perfil genètic elaborat per la policia italiana amb les mostres biològiques de la mare de Sibora va arribar dimecres a la Comissaria General de Policia Científica de Madrid, els agents dels quals van confirmar la coincidència entre l'ADN de totes dues. Tot i que tot apuntava que es tractava de la jove d'origen albanès, aquest pas era necessari per continuar amb la instrucció judicial amb garanties plenes.

La troballa, avançada per La Opinión, del mateix grup editorial que Regió7, el mateix dia que va ser localitzada, es va produir després de la quarta visita dels agents al pis on la desapareguda va conviure a la zona del Calvari amb Marco, que va ser precisament qui va anunciar fa gairebé una dècada la seva desaparició. "Està enterrada a l'àtic" La recerca va començar pocs dies després que l'italià, de 45 anys, fos detingut pel crim de Paula i digués de manera espontània que Sibora "estava enterrada a l'àtic on vaig viure amb ella", segons la Policia Nacional. Després no va ratificar aquesta versió ni amb el seu advocat ni davant del jutge, però els investigadors van acabar detectant que una estada de l'àtic havia patit una reducció d'espai per a la construcció d'un armari obert en una zona golfes. Van usar tecnologia instrumental de Raigs X i van trobar un calaix de fusta ple de calç. A mesura que retiraven la substància, van recuperar un ganivet amb restes de sang seca, objectes personals de la víctima i un ram de flors sobre el tors del que ja s'intuïa que era un cadàver. Les restes estaven envoltades de bosses d'escombraries i, a la vegada, a l'interior d'un sac d'acampada.