L'immoble situat al número 9 del carrer de Sant Bartomeu de Manresa, situat al barri de les Escodines, està precintat després que aquest dissabte es desallotjessin 4 persones que hi vivien d'okupes per risc d'esfondrament de l'edifici.

En una paret lateral de la casa es va desprendre part de l'estructura que va deixar un forat de dimensions considerables, comprometent l'estabilitat de l'edifici. Per aquest motiu, es va procedir al desallotjament i actualment l'edifici ha quedat precintat. L'Ajuntament de Manresa s'ha posat en contacte amb la Sareb, que és el propietari de l'edifici, per tal que faci les actuacions oportunes per garantir-ne l'estabilitat.

Pel que fa a les quatre persones desallotjades, el consistori manresà ha assegurat que els Serveis Socials es van posar a disposició de les necessitats dels desallotjats.