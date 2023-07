CCOO critica la sobrecàrrega dels vigilants de la mina en l'informe sobre l'accident mortal de Súria

Comissions Obreres (CCOO) ha volgut defensar el paper dels vigilants de la mina de Cabanasses, a Súria, després que ICL Iberia apartés de l'empresa el vigilant de la zona on hi va haver l'accident mortal el passat 9 de març en què van morir tres geòlegs per la caiguda d'una gran pedra. El sindicat considera en el seu informe que els vigilants tenen una sobrecàrrega de treball i de funcions que comprometen la seguretat dels treballadors a l'interior de la mina.

CCOO ha presentat aquest matí a Barcelona el seu informe sobre l'accident. En aquest estudi posen el focus en tres aspectes que considera que cal millorar a nivell de l'empresa. El primer és l'organització del treball i la manca de planificació de treball. En aquest aspecte consideren que la figura del vigilant, que asseguren que és clau en la seguretat de la mina, té una "sobrecàrrega evident de tasques productives" i reclamen que l'empres destini més recursos humans i materials per poder assegurar que la seva tasca es dugui a terme correctament. En l'estudi asseguren que el vigilant que estava treballant en el moment de l'accident estava sent responsable de tres fronts de treball alhora. A més, critiquen que l'empresa decidís apartar-lo i consideren que l'han convertit "en el cap de turc" i que han culpabilitzat el sector dels vigilants.

El sindicat també alerta que hi ha mancances a nivell de la comunicació entre els diferents col·lectius que treballen a l'interior de la mina o bé entre els diferents torns de treball. "Si bé existeix una coordinació sobre el paper, a efectes pràctics aquesta denota una clara ineficiència que pot comportar situacions de risc", assegura el sindicat en el seu informe. L'empresa ja ha fet canvis de funcionament des de l'accident en aquest sentit, ja que ara els geòlegs han de passar per un 'checkpoint' abans d'entrar a alguna galeria on se'ls informa del seu estat.

Sobre el fet que l'accident tingués lloc en una zona on s'havia dut a terme una 'punxada' no planificada per extreure material, el sindicat considera que es una pràctica "habitual, però no palanificada" i que això comporta que hi pugui haver deficiències a nivell de seguretat. En aquest sentit consideren que la punxada que es va fer al lloc de l'accident era més gran del que s'havia permès de forma verbal i que també tenia uns pilars de suport de mides menors a les marcades per la normativa de seguretat de la mina.

Priorització de la productivitat

L'informe del sindicat alerta que l'empresa prrioritza la productivitat a la seguretat dels seus treballadors. CCOO explica que l'empresa s'havia proposat l'objectiu d'arribar a extreure un milió de tones anuals de material abans de tancar la mina de Sallent, xifra a la que encara no s'ha arribat mai. De fet, l'objectiu per aquest 2023 és de 880.000 tones. Aquesta pressió de productivitat sumada al fet que encara falten inversions per poder arribar a aquest objectiu amb seguretat, fa que s'incrementi el risc de patir accidents. "Fa tres anys la direcció d’ICL va tancar de forma sobtada la mina de Sallent. Això porta a centrar tota la producció a la mina de Súria, que és una mina més complexa. No fer aquestes inversions i concentrar la producció a una mina fa que s’incrementi la pressió a la mina de Súria i que s’incrementin els fronts d’explotació. Això crea colls d’ampolla com pot ser la figura del vigilant, que es troba que no són capaços de fer tota la feina que se’ls ha encarregat", ha afirmat José Antonio Hernández, secretari general de CCOO d'Indústria de Catalunya.

Opacitat en la investigació de l'accident

CCOO ha criticat el fet que ni ICL Iberia ni la Direcció General de Mines hagin traslladat els seus informes per poder-los analitzar. En aquest sentit reclamen reformular la configuració de la comicció d'investigació de l'empresa per "garantir la participació real i efectiva" del sindicat. També reclama que l'empresa incorpori les conclusions de l'informe de CCOO al seu i que el Departament d'Empresa i Treball faciliti el seu informe al sindicat per poder-lo analitzar.