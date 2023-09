Primer va ser violada salvatgement per cinc homes en un portal de Pamplona durant els Sanfermines de 2016 . Després, va patir l' assetjament d'una altra "manada virtual" que, des de l' anonimat de la xarxa , la va qüestionar i va insultar durant mesos, aprofitant el vot particular del jutge que va veure "jolgorio" al vídeo que van gravar els seus violadors. Ara, la víctima de La Manada intenta comprendre i pair per què la justícia ha rebaixat la condemna a un dels seus agressors.

"Una altra vegada em deixen als peus dels cavalls, no podré refer la meva vida mai". Aquestes han estat les primeres paraules de la noia, segons apunten des de l'entorn de la víctima a CAS OBERT, el canal de successos de Prensa Ibèrica, del grup de Regió7, després de saber que el Tribunal Superior de Justícia de Navarra canvia de 15 a 14 anys de presó la pena d'Ángel Boza , en aplicació de la llei del 'sí és sí', com havia sol·licitat el condemnat.

Una llei que no va demanar

La seva advocada, Teresa Hermida , ja treballa en el recurs amb què s'oposaran davant el Tribunal Suprem a aquesta decisió judicial i lamenta l'"efecte devastador" que la resolució del TSJN ha causat a la víctima ia la família. "Ella no entén que una llei que gairebé porta el seu nom, malgrat que ella mai no la va demanar ni va abanderar, hagi acabat beneficiant un dels seus violadors. Se sent decebuda i, el més preocupant, una altra vegada revictimitzada", denuncia.

La rebaixa a la condemna de Boza suposa un cop dur en el procés de recuperació de la jove, que fa set anys que està en tractament psicològic, va haver d'abandonar els estudis universitaris i fins i tot marxar durant almenys tres mesos a viure a l'estranger. "Aquesta decisió judicial per a ella és la gota que fa vessar el got en un procés al qual la noia no veu el final ", lamenta Hermida.

Revictimitzada

"Té la sensació que no el deixaran mai superar el que ha patit. Quan sembla que està tirant endavant, amb molt d'esforç, sempre arriba una cosa que la torna al dia de la violació i torna a començar", afegeix.

L'advocada recorda que la víctima ja va haver de fer front a la filtració de les dades personals i fins i tot de les imatges de la seva agressió sexual: "Parlem d'una noia molt jove que ha estat agredida sexualment, qüestionada i insultada públicament pels seus violadors i per alguns jutges, posada en dubte per una part de la societat, assetjada a les xarxes socials, que ha vist el seu nom i fins al centre on estudia publicats per tot arreu, que ha suportat que un dels seus agressors li escrivís una carta de perdó fictici per a intentar obtenir permisos penitenciaris...".

La decisió del TSJN és "la gota que fa vessar el got" en tot aquest periple que la víctima porta sobre les espatlles des de fa set anys", afegeix Hermida, que recorda "la importància que té per a una víctima de violació sentir que pot confiar en el sistema, a les institucions”. Una confiança que, a la vista de tot el que ha passat, en el cas de la víctima agredida per La Manada està cada vegada “més minvada”.