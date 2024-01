Creix la feina pels escura-xemeneies

"La neteja de xemeneies és bàsica per prevenir incendis, però molta gent encara no és prou conscient que s'ha de fer aquest manteniment fins al dia que tenen un ensurt". Ho explica el moianès Adrià Valldeoriola, de Neteja Xemeneies Valldeoriola, especialista en la neteja de conductes de fum. El seu pare ja feia d'escura-xemeneies i ell ha continuat aquest ofici que ha canviat molt amb el pas del temps. "Ara ja no ens embrutem com abans, tenim totes les eines perquè els serveis siguin ràpids i nets", destaca mentre treballa per extreure i aspirar el sutge de la xemeneia d'una família de Callús que forma part de la seva llista de clients habituals.

Més enllà de l'imaginari que ens ha deixat la Mary Popins sobre l'ofici, en el seu dia a dia Valldeoriola no porta la cara negra ni carrega raspalls llargs com el personatge que interpreta Dick van Dyke a la pel·lícula, però sí que du posat un mono de treball, una màscara i un llum frontal. "La tecnologia ens ha facilitat molt la feina", remarca mentre comença a extreure el material que porta a la furgoneta. "Un dels aparells imprescindibles és el sistema d'aspiració instal·lat a la furgoneta que ens permet treballar a distància i sense embrutar absolutament res", comenta a mesura que allarga el tub del sistema d'aspiració fins a la llar de foc.

Una vegada té a punt tot el material necessari per començar el servei, cobreix la llar de foc amb una tela per evitar que s'escapin la cendra i les olors a l'exterior. "Al client li agrada trobar l'espai com l'havia deixat i això és el que intentem en cada servei", assegura Valldeoriola, que també afegeix que cada vegada hi ha més gent que veu que les llars de foc són un bon sistema per escalfar-se. "L'increment del preu dels combustibles ha provocat que moltes famílies escullin aquesta opció més econòmica i confortable per a la llar, però el problema és que no tothom sap que cal netejar la xemeneia cada cert temps per evitar incendis", subratlla.

En el cas dels conductes de fum, explica que, en utilitzar-los, es genera el sutge, que queda adherit a les parets de la xemeneia, fet que incrementa les possibilitats d'incendi. Per aquest motiu, assenyala que és bàsic un bon manteniment de les xemeneies per intentar que no s'hi acumuli brutícia. "Hi ha gent que ho fa pel seu compte, però sempre hi ha la possibilitat de contractar un servei especialitzat", destaca mentre allarga uns raspalls fins al barret de la xemeneia per començar a fer-los funcionar amb un sistema automatitzat que els fa girar de pressa per retirar tot el sutge enganxat a les parets.

El sistema d'aspiració s'emporta tota la brutícia del conducte de la xemeneia cap a la furgoneta sense que pràcticament quedi cap rastre de la pols i el fum que va caient a poc a poc per la llar de foc. Valldeoriola indica que en aquelles cases on el foc està sempre encès és recomanable fer la neteja almenys una vegada a l'any quan s'acaba la temporada del fred "perquè és la manera de tenir-la a punt per a l'any vivent". En aquells casos que la llar de foc només s'encengui de tant en tant, els caps de setmana per exemple, diu que hi ha més marge i el temps entre cada neteja es pot estirar fins a dos anys.

En acabar el servei, l'escura-xemeneies retira la tela que fins ara cobria la llar de foc, aspira la pols que ha caigut pels marges i amb pocs minuts sembla com si al menjador on treballava no hi hagués passat res i tot estigués com sempre. "Un servei pot durar entre mitja hora i quaranta-cinc minuts, no ens hi estem més", diu Valldeoriola, tot recordant el temps en què els seus companys d'ofici sí que s'havien d'entaforar dins de la xemeneia per rascar el sutge de les parets. "Les llars de foc amb el diàmetre més gran sí que permeten posar-se a dins, però, avui en dia, és pràcticament impossible perquè la majoria de les xemeneies es construeixen amb els conductes molt estrets per retenir la calor a sota".