Un dels exemples que posen en evidència el tipus d’incendis que afecten a moltes llars és el que va tenir lloc fa una setmana en un pis del bloc número 110 de la carretera de Berga de Navàs. L’incident es va produir el dimecres 17 de gener a la nit, quan la família que resideix al pis es va veure sorpresa per un foc que es va originar a causa d’una estufa elèctrica que escalfava una de les habitacions.

La navassenca Johanna Solis, que viu amb la seva filla i la seva cosina, explica que poc abans d’anar a dormir van connectar una estufa elèctrica en una de les habitacions com acostumen a fer cada nit per escalfar els racons de la casa més freds. “L’aparell mai ens havia donat problemes i, aquella nit, el vam endollar com sempre sense sospitar que acabaria provocant un incendi”, destaca Solis.

Poca estona després, però, van començar a sentir una forta olor de fum que procedia de l’habitació i, de seguida, es van adonar que hi havia foc. Aleshores van sortir corrents del pis per evitar prendre mal i van avisar els Bombers, que van enviar set dotacions terrestres fins a la zona. Durant l’actuació, els Mossos van desallotjar la resta de veïns del bloc per precaució fins que l’incendi es va donar per extingit poc abans de les deu de la nit.

L’incendi va cremar una part del pis, concretament l’habitació on es va iniciar el foc i part del menjador. Solis assenyala que l’estructura del pis està intacte, però el fum va tenyir les parets de negre i de l’escalfor es van trencar els vidres d’algunes finestres. Els desperfectes han obligat la família a abandonar temporalment el pis i a instal·lar-se a l’habitatge social que els ha ofert l’Ajuntament de Navàs.

“El pèrit ens ha dit que probablement passaran dos o tres mesos fins que puguem tornar a casa, però de moment estem molt agraïdes a l’Ajuntament per l’acollida en aquest habitatge provisional”, posa en relleu Solis, que també afegeix que “la bona notícia és que cap persona va resultar ferida”. Amb tot, creu que l’incendi es va desencadenar perquè l’estufa era molt a prop de la roba del llit, que s’hauria encès.