El jutjat d’instrucció número 28 de Barcelona ha arxivat la causa per la suposada compra d’un fetge per part de l’exfutbolista francès del Barça Eric Abidal l’any 2012. En una interlocutòria a la qual ha tingut accés l’ACN, el jutjat considera que no hi ha indicis de delicte perquè s’ha acreditat documentalment que el donant era un cosí del jugador i que no va cobrar res per donar part del seu òrgan.

El cas va arribar als jutjats després d’interceptar-se una conversa on un extreballador del Barça, ara mort, va dir a l’expresident del club Sandro Rosell que havien comprat el fetge a Abidal. Tant el jugador, defensat per Carles Monguilod, com el cosí i l’expresident van assegurar en tot moment que el trasplantament havia estat legal.

En una trucada interceptada policialment, el periodista i treballador del Barça Juan José Castillo va dir a Rosell que a Abidal el club li va “comprar un fetge il·legal” i van “vendre” que era del cosí. I que li havien “salvat la vida”. Castillo va dir al jutjat que quan ho va dir estava molt enfadat amb Abidal perquè havia criticat la junta directiva del club i ell va exagerar utilitzant expressions que no eren veritats literals, a més de desconèixer els tràmits del trasplantament. Sobre el fet que li havien salvat la vida, volia dir que quan va estar malalt li van allargar el contracte.

Abidal i el seu cosí van afirmar que eren parents, ja que el pare del jugador i la mare del donant eren germans per part de pare, però la mare del jugador i el pare del donant també eren germans per part de mare. Tot i que els van fer proves d’ADN, no es va poder certificar 100% ni que eren cosins ni que no ho eren, però documentalment sí que es va comprovar. Van dir que no tenien gaire relació, però el cosí havia volgut ajudar el seu parent. Un cop confirmat el parentiu, el jutjat va voler saber si el donant havia cobrat, i no va descobrir ingressos econòmics ni patrimonials que ho certifiquessin. Sí que tots dos van dir que la seva relació s’havia refredat arran de la publicació a la premsa de la polèmica.

D’altra banda, un informe mèdic forense realitzat per l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona va certificar que el cosí d’Abidal havia estat intervingut del fetge i que n’hi havien extret un tros, cosa que corroboraria la seva versió. També consta tota la documentació legal de l’Hospital Clínic sobre la donació i l’autorització judicial per a la donació entre vius.

El jutjat també va investigar si el Barça havia fet pagaments extraordinaris a l’agència de representació d’Abidal i aquesta havia pagat al cosí, com a mètode de camuflar una possible compensació econòmica de la donació de l’òrgan. Però tots els pagaments analitzats estan degudament justificats i el cosí no va cobrar res de l’agència del seu cosí ni va veure substancialment incrementat el seu patrimoni.

Per tot això, sense poder practicar més diligències d’investigació i sense trobar cap indici de delicte, el jutjat arxiva provisionalment la causa.