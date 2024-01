Antonio Serrano de la Torre, del Club Atletisme Abrera, va morir aquest diumenge després de participar en la 39a edició de la mitja marató de Castelló de la Plana, segons l'organització de la cursa. L'home va patir una insuficiència cardiorespiratòria en arribar a l'hotel on s'allotjava i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida.

En un comunicat, la Mitja Marató de Castelló, que celebrava la seva 39a edició, ha explicat que Antonio Serrano de la Torre, del Club Atletisme Abrera, va morir en arribar a l'hotel i dutxar-se. "Serrano ha patit una insuficiència cardiorespiratòria que no ha pogut superar malgrat els esforços realitzats pels serveis sanitaris del SAMUR", van detallar. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol per la pèrdua de l'atleta. Per un costat, la Mitja Marató de Castelló va aprofitar el comunicat oficial sobre el decés per traslladar forces "a la família, amics i companys de club". Paral·lelament, el Club d'Atletisme Abrera ha posat un crespó al seu perfil d'Instagram en record de Serrano, alhora que ha compartit missatges de condol d'altres entitats com l'Agrupació Esportiva Abrera o Corre Solidaris.