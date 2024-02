Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut un home de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per simular un robatori i cobrar uns 20.000 euros de la seva companyia d'assegurança.

Els fets van tenir lloc el 28 de novembre de 2022, quan l'investigat va denunciar a la comissaria de Manresa que quatre dies abans li havien forçat l'entrada de dos magatzems i sostret el material de calefacció que hi tenia guardat al seu interior.

La víctima tenia un establiment comercial on venia diferent material com mobles, electrodomèstics i utensilis ordinaris per ús domèstic. El material presumptament sostret tenia un valor de 20.628 euros aproximadament i el volia portar a la botiga per vendre'l posteriorment.

Després de presentar la denúncia de robatori, el 13 de febrer de 2023 el detingut va cobrar uns 20.000 euros d'indemnització de la seva companyia asseguradora.

Fruit de les gestions policials, els agents van esbrinar que el material sostret va ser venut a la botiga del denunciant durant els anys 2022 i 2023. I també, a través d'una aplicació en línia de compravenda del mateix establiment.

Finalment, el 30 de gener els investigadors van determinar que la presumpta víctima del robatori era l'autora dels fets i, per tant, va simular un robatori per cobrar la indemnització de l'asseguradora.

El detingut, sense antecedents previs, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge que instrueixi el cas quan sigui requerit.