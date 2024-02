El jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà, especialitzat en violència domèstica, ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut pel crim masclista de Torroella de Montgrí. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte d'assassinat. Els Mossos d'Esquadra van arrestar el sospitós, un home de 39 anys que era parella de la víctima, dimarts a Flaçà i aquest divendres ha passat a disposició judicial. Al jutjat, i com ja va fer davant dels investigadors, s'ha acollit al dret a no declarar i, per tant, no ha donat cap explicació sobre els indicis que l'incriminen. Un familiar de la víctima, una veïna de la població de 45 anys, la va localitzar diumenge morta a ganivetades dins un cotxe en un camí de la gola del Ter.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir el sospitós dimarts al matí a Flaçà. Li seguien el rastre des que els familiars de la víctima la van trobar morta a ganivetades dins un cotxe en un camí de la gola del Ter, diumenge al migdia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a la regió policial de Girona es va fer càrrec del cas i va reconstruir les darreres hores de vida de la dona, investigant el seu entorn i recopilant proves i indicis que van apuntar cap al sospitós. El veí de Palafrugell de 39 anys era la parella de la dona i la principal hipòtesi del cas és que es tractava d'un crim masclista. Després de la detenció, l'arrestat, assistit per l'advocada Natàlia Frigola, es va acollir al dret a no declarar davant dels investigadors. Aquest divendres, el sospitós ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà. Inicialment, la investigació la portava el jutjat d'instrucció 3 però s'ha inhibit al que porta les causes relacionades amb violència masclista. Al jutjat, i tal com va fer davant dels Mossos d'Esquadra, el detingut ha guardat silenci. Així, no ha donat cap explicació als indicis que l'incriminen. Segons fonts properes al cas, el crim hauria tingut lloc dissabte entre les cinc i dos quarts de set de la tarda. Hi ha càmeres de videovigilància que haurien captat el sospitós tornant caminant des de la gola del Ter fins a Torroella i, després, l'home va demanar a un familiar que el portés amb cotxe fins a casa seva, a Palafrugell. Al domicili del carrer Lleida de Palafrugell, els investigadors, policia científica i la comitiva judicial hi van fer un escorcoll dimecres a la tarda. Buscaven proves i vestigis com roba ensangonada o l'arma del crim. Segons fonts de la investigació, un company de pis del detingut ha explicat que l'home hi va arribar cap a les set de la tarda de dissabte i que es va posar a rentar roba a la dutxa. Una roba que hauria donat positiu en sang. Un altre factor que va fer sospitar els investigadors és que, tot i ser la seva parella, l'investigat no va participar en la recerca de la dona quan els familiars la van trobar a faltar. Tampoc va intentar posar-s'hi en contacte per telèfon. L'entorn de la víctima ha detallat als investigadors que la dona tenia intenció de posar punt final a la relació perquè el sospitós la tractava malament. Segons informa el TSJC, el jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'investigat. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.