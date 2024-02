L’Audiència de Barcelona ha condemnat una dona a mig any de presó i inhabilitació per exercir cap ofici docent, esportiu o de lleure per haver criticat i denigrat públicament a Twitter una persona transgènere que se sent dona tot i que no s’ha fet l’operació de reassignació genital. A més, també va publicar altres missatges contra el col·lectiu transgènere que no s'operava. L’acusada va acceptar els fets i la pena de presó, que se suspendrà si segueix un curs d’igualtat de tracte i no discriminació.

Segons va acceptar l’acusada, el 25 de febrer del 2020, amb l’afany d’humiliar la víctima, va negar-li el gènere de dona amb el qual s’identifica, ja que no s’ha sotmès a una intervenció quirúrgica de reassignació genital. Així, la menyspreava per aquest decisió i va publicar al seu perfil de Twitter una foto de cos sencer de la víctima on hi deia: “Prototip de ‘maricón’ amb tetes. No suporta que jo sigui dona i em té una tírria patològica”. Això va fer públic per a l’entorn social i laboral de la víctima que s’identificava com a dona tot i haver nascut home i no haver-se operat, cosa que moltes persones desconeixien. Aquesta intenció de ridiculitzar-la va generar en la víctima un sentiment d’humiliació i va danyar la seva dignitat. A més, l’acusada manifestava aquesta animadversió cap a les persones transgènere en diversos comptes a Facebook i Instagram. Twitter li va suspendre el compte per infringir les normes d’ús entre febrer i octubre del 2020. Des d’aquest compte obert repetidament negava a les persones transgènere sense reassignació genital el gènere amb el que s’identifiquen. La majoria de crítiques van dirigides a les persones que s’identifiquen com a dones, qualificant-les de “travestis” o homes i dones lesbianes amb penis. També va dir que només existeixen homes i dones, que només hi ha dos sexes, el transgenerisme no és biològic i que les dones trans “ara són travestis”. També va dir que aquest col·lectiu li provoca “fàstic infinit”. La fiscalia li demanava inicialment un any i deu mesos de presó, mentre que l’acusació particular li demanava fins a sis anys de presó, i la defensa demanava l’absolució. Arran del pacte i de l’acceptació dels fets, l’Audiència ha condemnat la dona a sis mesos de presó i 720 euros de multa per un delicte contra els drets fonamentals i la integritat moral, tres anys i mig d’inhabilitació per exercir cap ofici o professió relacionada amb l’àmbit docent, esportiu o de lleure, prohibició de comunicar-se o apropar-se a la víctima durant dos anys, i una indemnització de 3.850 euros. La pena de presó se suspèn si durant els propers dos anys no comet cap altre delicte, paga la indemnització i realitza un curs d’igualtat de tracte i no discriminació.