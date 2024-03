Quan la Policia Nacional els ha desmuntat el negoci, ja acumulaven 196.000 euros recaptats mitjançant l’estafa i falsificació de targetes de crèdit. És l’últim cop contra l’‘skimming’ (robatori de diners mitjançant imitació de peces de caixer bancari) que han comunicat les Forces de Seguretat. Tres persones han sigut detingudes en diferents localitat de València, on han sigut confiscats lectors i gravadors de bandes magnètiques, microcàmeres i teclats com els dels caixers automàtics.

La Policia Nacional els considera un grup criminal. Es dedicaven a clonar targetes bancàries. Obtenien dades d’altres targetes per al seu lucre, i s’havien especialitzat en l’‘skimmer’: col·locar en caixers teclats i obertures com si fossin propis de l’entitat bancària, però que en realitat enviaven les dades, sobretot el pin de la targeta, a aquests presumptes delinqüents.

La mateixa banda ha fet també diverses actuacions mitjançant la tècnica del phishing: trucaven a les seves víctimes fent-se passar per personal dels bancs, enviaven SMS i correus electrònics o fins i tot creaven webs falses per fer-se passar per entitats financeres.

Quatre consells

Tres vivendes de València funcionaven com a tallers per als tres detinguts. La policia ha confiscat abundant material informàtic. Entre tot el confiscat, hi havia 13 plaques per a simulació en caixers i 17 microcàmeres amb què veien marcar el pin als usuaris d’aquestes màquines.

La policia no descarta, en una nota difosa aquest diumenge, noves operacions en aquest cop a la ciberdelinqüència.

En la seva mateixa nota recorda tres consells per no ser víctima de l’‘skimming’: