La línia R4 Rodalies de Renfe, juntament amb l'R3 i l'R7, presenten retards des de poc abans de les cinc de la tarda per l'atropellament d'una persona al túnel de Torre Baró, a Barcelona. Segons ha informat Protecció Civil, el tren afectat ha quedat aturat a l'entrada del túnel.

Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat. Adif, de la seva banda, ha concretat que la circulació està tallada entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat de pas.Renfe ha informat, de la seva banda, que s'ha establert un servei alternatiu per carretera en el tram afectat.