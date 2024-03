Confirmen que el cap humà trobat a Badalona és d'un veí de Vic desaparegut a finals de gener

El cap humà trobat a la muntanya de Can Ruti de Badalona el 7 de març és el d'un veí de Vic desaparegut a finals de gener, segons ha avançat 'Badalona Comunicació'. L'home tenia 44 anys. Els familiars van denunciar que havia desaparegut el 29 de gener, tot apuntant que havia estat vist per última vegada a Badalona. Dijous 7 de març un home que buscava espàrrecs en una zona boscosa de Can Ruti va trobar el cap i va alertar la policia. La resta del cos encara no s'ha trobat. La investigació continua oberta.