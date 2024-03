El sindicat policial USPAC recorrerà la decisió d'expulsar els mossos condemnats per una agressió racista al Bages

El sindicat policial USPAC recorrerà la decisió del Govern d'expulsar els mossos condemnats per una agressió racista al Bages. Així ho han fet públic aquest dilluns en un comunicat, en què es manifesten contraris al fet que la inhabilitació especial de sis mesos a què se'ls va condemnar per la via penal "comporti automàticament l'expulsió del cos".

Des dels serveis jurídics del sindicat, que és qui els representarà, asseguren que si ara no recorren la resolució, "l'expulsió serà definitiva i permanent", i afegeixen que pensar en una possible rehabilitació de la seva condició de funcionari "és tornar a vendre'ls fum". Els mossos van admetre els fets i van evitar entrar a presó gràcies a un acord entre acusació particular, fiscalia i defensa.