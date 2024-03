La víctima, davant la llibertat amb fiança d'Alves: "Ha estat un gerro d'aigua freda"

La víctima de Dani Alves està "molt indignada, molt desesperada i molt frustrada" per la decisió de l'Audiència de Barcelona de deixar el futbolista en llibertat amb una fiança d'un milió d'euros. Així ho ha revelat la seva advocada, Ester García, qui també ha afirmat que la noia ha rebut la notícia "com un gerro d'aigua freda". L'exfutbolista, per la seva banda, encara no podrà sortir aquest dimecres de presó perquè no ha pogut reunir els diners.

En una atenció als mitjans davant del seu despatx, García ha dit que no acaba d’entendre jurídicament la decisió i li ha costat explicar-li a la seva clienta. En aquest sentit, recorda que l’Audiència encara aprecia risc de fuga, cosa que ella considera “evident”, i recorda que ja se li va reduir la pena per haver pagat 150.000 euros a la víctima com a possible indemnització abans del judici. Així, diu que molt poca gent podria pagar una indemnització així, i menys encara una fiança d’un milió d’euros com la imposada aquest dimecres, que està segura que pagarà.

Una altra conseqüència de la llibertat d’Alves és que passarà a ser una causa judicial sense pres, cosa que significarà que ja no tindrà preferència respecte altres procediments i alentirà la resolució dels recursos. Ha avisat que recorrerà la posada en llibertat davant la mateixa secció de l’Audiència, però això no paralitza l’alliberament d’Alves. També té presentat un recurs contra la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per a Garcia, res ha canviat en les circumstàncies d’Alves al marge de ser condemnat des que al desembre la mateixa Audiència li va denegar la llibertat provisional abans del judici.

L'Audiència ha llençat un missatge “molt perillós a la societat” i “revictimitza” a la jove

“Una persona amb sentència recent per violació amb violència, pot sortir en llibertat, i això no li hagués passat a cap persona condemnada amb les mateixes circumstàncies sense una capacitat econòmica com la d’Alves”, ha dit. Per tot això, considera que l’Audiència ha llençat un missatge “molt perillós a la societat” i “revictimitza” a la jove.

La víctima, segons la seva lletrada, lamenta la decisió, que considera que deixa Alves “impune” i creu que tots els esforços d’ella i de tot l’entorn que l’ha ajudat aquests mesos no han servit de res.

L'entorn d'Alves busca els diners

Respecte a Alves, segons han informat a EFE fonts properes al cas, la seva advocada, Inés Guardiola, ha acudit aquesta tarda a la presó Brians 2, on el brasiler és des del gener de l'any passat, per comunicar-li que no ha pogut fer el pagament i, per aquest motiu, haurà de quedar-se al centre almenys fins demà.

Des que l'Audiència de Barcelona li ha comunicat aquest matí que el deixa en llibertat sota fiança d'un milió d'euros, l'entorn d'Alves s'ha mobilitzat per reunir els diners, que calia dipositar al jutjat abans de les 14 h. Aquesta tarda, seguiran les gestions per recaptar el milió d'euros, fet que, segons publica La Vanguardia, ha dut el futbolista a recórrer al pare de qui va ser el seu company al Barça, Neymar da Silva, ja que ja el va ajudar a pagar la fiança de 150.000 euros que li va imposar la jutgessa quan el va processar per agressió sexual.

En principi, la defensa intentarà aportar el milió d'euros a través d'una transferència, tot i que també és possible consolidar la quantitat requerida mitjançant propietats mobiliàries o altres tipus.

La defensa d'Alves tornarà a tenir una altra oportunitat de dipositar la fiança a partir de les 9 del matí de demà, dijous. Posteriorment, els membres del tribunal hauran de dictar la interlocutòria per acordar la llibertat provisional del condemnat, resolució que es remetrà a la presó perquè excarceri l'exjugador del Sevilla, el Barça, el Juventus, el PSG, el São Paulo i l'UNAM.