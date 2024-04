Familiars de les víctimes de la residència de Tremp: "Va ser la casa dels horrors"

Els familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp han declarat aquest dilluns per primer cop davant del jutge per la causa d'homicidi imprudent. Evaristo Saura, fill d'un dels 64 residents morts per la covid d'un total de 142, ha descrit la situació que ell va viure a la residència com "la casa dels horrors" i ha ratificat el "descontrol total" que narren els informes de la fiscalia i els Mossos. Saura ha denunciat la manca de comunicació per part de la residència i ha narrat que en entrar al centre es va trobar al seu pare "lligat al llit i tapat amb tres mantes". Aquest familiar s'ha mostrat contundent i ha afirmat que "van deixar morir" els residents.

Aquest dilluns han comparegut set de la vintena de familiars que han de passar pel jutjat de Tremp aquesta setmana per declarar.

Les famílies han assegurat que hi va haver manca d'atenció als residents. Asseguren que van detectar falta d'aigua, menjar i atenció. Saura ha narrat que durant dies no se'l va informar de l'estat del seu pare i el primer dia que va rebre una trucada va ser per comunicar-li la seva defunció. Els familiars han demanat justícia a la sortida del jutjat.

A la residència hi havia gent pels passadissos cridant "socors"

L'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats, ha explicat que les declaracions dels familiars han sigut "molt clares" per entendre la situació que es va viure a la residència. Sobretot de tres persones que van entrar a dins del centre els dies 28 i 29 de novembre del 2020. Prats ha dit que un dels familiars ha descrit la situació com a "fantasmagòrica" i "d'abandó total".

Prats ha narrat el descrit per un familiar davant el jutge la nit del dia 29: va haver d'entrar sol, sense cap control, i només amb l'ajut de la llum de la llanterna del telèfon mòbil, habitació per habitació, per buscar el seu familiar ja mort. L'advocat ha dit que els residents "no estaven a l'habitació que els pertocava" i la situació viscuda va ser "dantesca".

Segons l'advocat, els familiars que van entrar al centre es van trobar gent pels passadissos cridant "socors", en un ambient "carregat", amb molta calor i "olor de mort".

Els familiars han denunciat manca de comunicació i Prats ha afegit que la direcció es va limitar a crear un grup de WhatsApp on informava dels positius i negatius per covid i "poca cosa més".

L'advocat de les famílies ha lamentat que la fase d'instrucció s'estigui allargant i que quatre anys després dels fets encara estigui en procés.