El dibuix que no encaixa en la versió de Daniel Sancho

El tribunal que jutja a Daniel Sancho comença a tractar d'encaixar el puzle de la mort i esquarterament d'Edwin Arrieta. Sancho haurà d'escoltar en la tercera sessió del judici a dos dels policies que van dirigir la recerca i van aconseguir que confessés el crim del seu amant, una cosa de la qual després s'ha retractat.

La defensa de l'espanyol tractarà d'anul·lar la confessió que va realitzar el 6 d'agost. Dirà que Sancho va ser enganyat pels policies, que li van prometre que si confessava l'assassinat viatjaria aviat a Espanya , que no va comptar amb una traductora d'espanyol quan va afirmar que havia colpejat Arrieta fins a matar-ho... En la primera sessió del judici ja es va declarar no culpable i va insistir que la mort d'Arrieta va ser accidental, durant una baralla.

Un element que podria semblar anecdòtic complica la seva defensa: el dibuix que va realitzar voluntàriament i va signar davant els policies tailandesos, i que està inclòs en el sumari del cas. Ho va fer escrivint números sobre un ninot que representa el cos de la víctima, "per a indicar la ubicació de les 17 parts del cos que vaig desmembrar".

"No podia controlar-me"

En la seva última declaració, realitzada ja des de la presó, Sancho va matisar que "no recordo si el vaig desmembrar entre 17 i 20 parts, en unes vuit o nou bosses, però no recordo quins òrgans contenia cada bossa". Va assegurar que no podia controlar-se, que estava espantat i confós, "ple d'emocions" i "no podia controlar-me".

Sancho va comprar després un caiac, de nit, "per a tirar les parts del cos al mar". La propietària de la botiga de caiac va declarar en la segona sessió que Sancho li va pagar mil dòlars pel caiac.

Els policies, dirigits pels dos agents que declararan en unes hores en la Cort de Koh Samui, van aconseguir recuperar, en part, les restes de la víctima en diferents llocs de l'illa de Koh Phangan. El 3 d'agost van trobar una bossa amb la cintura del cirurgià colombià en el centre de tractament de residus de Koh Phangan. Un dia més tard, van trobar la cuixa i el panxell esquerre en el mateix abocador. El 6 d'agost, el cap i els braços, al costat de la platja de Salad. El tors no ha estat localitzat.