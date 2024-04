Crema una casa abandonada a Calaf i obliga a evacuar sis persones

Els Bombers han extingit un incendi en una casa abandonada a Calaf aquesta tarda. L'avís s'ha rebut a 3/4 de tres del migdia, i els cossos d'extinció han hagut de treballar des de fora de l'edifici, degut al risc d'esfondrament de l'estructura. Segons ha pogut saber aquest diari, les flames han afectat la planta baixa i la primera planta de l'immoble de la plaça de les Eres del municipi.

No hi ha hagut cap ferit, però ha estat necessari evacuar sis persones de l'habitatge del costat. No han transcendit les causes del foc.