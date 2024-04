Dos ferits menys greus en un accident amb moto a Navès

Els dos ocupants d'una motocicleta han resultat ferits menys greus aquest diumenge al migdia en un accident al terme municipal de Navès, i han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, segons que ha informat el Servei Català de Trànsit.

Els bombers han rebut l'avís a les 13.35 h, i hi han desplaçat cinc dotacions i el SEM. L'accident s'hauria produït per una topada de la moto amb què viatjaven amb un dels guarda-raïls de la carretera, i no s'hi ha vist implicat cap altre vehicle. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 14,4 de la carretera C-462 en direcció a Sant Llorenç de Morunys.