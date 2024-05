L'Advocacia Catalana reclama a Justícia la millora de les compensacions del torn d'ofici

El Consell de l'Advocacia Catalana ha demanat al Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat que millori de forma immediata les compensacions econòmiques als advocats i advocades que presten el servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut (TOAD), que actualment es troben a nivells corresponents a l'any 2010. En una carta dirigida a la consellera Gemma Ubasart, la presidenta del Consell, Marta Martínez, reclama que Justícia, tal i com preveu la Llei de finances públiques, formalitzi un decret per ampliar la partida destinada als pagaments dels advocats i advocades que treballen en l'àmbit de la justícia gratuïta.

El Consell de l'Advocacia Catalana basa aquesta petició a partir d'un estudi econòmic que quantifica en poc més de 21,5 MEUR l'import que cal afegir per acabar amb el finançament deficitari dels advocats i advocades adscrits al torn d'ofici. "Estem cobrant amb xifres de fa 14 anys i la falta d'acord polític pels pressupostos d'aquest any i ara el període electoral provoca que s'estiguin enquistant les penúries amb les què treballa l'advocacia del torn d'ofici", lamenta Martínez.

És per això que el Consell de l'Advocacia Catalana reclama al Departament de Justícia que apliqui l'article 39 del Text refós de la Llei de finances públiques i que es decreti per la via d'urgència l'ampliació en 21,5 MEUR de la partida destinada a aquestes millores en les compensacions. "Som conscients de la situació de pròrroga pressupostària, però existeixen mecanismes i fórmules que només depenen de la voluntat política", indica la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana.