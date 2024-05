Les víctimes mortals de l'enfonsament de Palma: una navarresa de 23 anys, dues turistes alemanyes i un senegalès

Es deia AbdoulayeDiop, era senegalès, treballava com a porter de discoteca i és una de les quatre víctimes mortals. El seu nom no és nou per als mitjans de comunicació: el 2017, al costat del seu amic Oumar M’bengue, va rescatar un home de la platja de S'Arenal que tenia problemes per a tornar a la sorra. L'acte d'heroïcitat va cobrar més notorietat mediàtica perquè no va succeir en ple estiu, sinó tot el contrari, en una nit de desembre.

"Estàvem a dos graus i l'aigua estava congelada, però quan veus a una persona així actues sense pensar per a salvar-li la vida", va explicar l'ara mort, de 45 anys, en una entrevista a 'Última Hora'. En aquells dies, Diop i M’bengue residien en s’Arenal i treballaven com a porters de la discoteca Black Magic, explica el mitjà balear.

Com molts dies, tots dos van anar a entrenar al gimnàs i després a córrer per primera línia de la platja. "Una dona que estava plorant ens va parar i ens va dir que anava acompanyada per un home que havia entrat a l'aigua i no tornava. Ella no tenia telèfon i jo li vaig deixar el meu per a trucar a la policia", va indicar Diop.

Al cap de diversos minuts va arribar una patrulla i els agents es van entrevistar amb la dona i van tractar d'albirar algun banyista, encara que era de nit i hi havia poca visibilitat, va informar 'Última hora'. "Li vaig demanar una llanterna a un policia i vaig entrar al mar, vaig veure al banyista de lluny quan l'aigua m'arribava al coll, vaig sortir per a indicar-l'hi a la dona, als agents, als altres policies que també havien arribat i vaig anar a rescatar l'home", va detallar.