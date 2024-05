Mor el conductor d’un turisme en un accident a la C-25 a Sant Pere Sallavinera

El conductor d'un turisme ha mort aquesta tarda de dissabte en un accident de trànsit al punt quilomètric 108 de la C-25 al terme municipal de Sant Pere Sallavinera (Anoia). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.48 h.

Per causes que encara s’estan investigant, el turisme ha sortit de la via i a causa de l’accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle.

En l’accident hi han treballat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La C-25 està tallada en sentit Manresa i es fan desviaments per la sortida de Calaf.

Amb aquesta víctima, són 43 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals)