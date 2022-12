L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ja ha repartit un total de 118 ampolles a propietaris d'animals amb cens al municipi i als 5 casos que estan en tràmit en el marc de la campanya informativa sobre la tinença d’animals de companyia i la neteja d’orins dels gossos que va posar en marxa fa dos mesos. L'objectiu és minimitzar l’impacte dels orins a la via pública.

Els resultats de la campanya indiquen que en general els enquestats no tenen per costum netejar els orins del seu animal. Segons les dades, un 44% afirmen fer-ho sempre, un 20% ho fa a vegades i un 34%, mai. Malgrat això, tots els propietaris que han rebut l’ampolla de la campanya han mostrat la seva predisposició a utilitzar-la per dissoldre els orins a la via pública i minimitzar l’impacte d’aquests residus al municipi. Es recomana netejar les miccions dels animals amb aigua barrejada amb una mica de vinagre blanc.

A Sant Vicenç hi ha aproximadament 1.000 propietaris que tenen els gossos censats, per tant, la campanya ha arribat gairebé al 12% del públic objectiu. En total, s’han fet 5 punts informatius durant els mesos de novembre i desembre en què els agents cívics donaven informació, realitzaven una enquesta a les persones propietàries d’animals i els lliuraven el material de la campanya. L'objectiu de l'Ajuntament és donar-li continuïtat. Per això, totes les persones propietàries que vulguin disposar d’aquesta ampolla i d’un paquet de bosses per a la recollida d’excrements encara poden passar a recollir-ho per l’Ajuntament. A més, tots els propietaris que censin els seus animals a partir d’ara també rebran aquest material.

L’Ajuntament constata que la campanya ha estat ben acollida per la ciutadania i que els propietaris que s’han atansat als punts informatius han fet palesa la seva voluntat de gestionar correctament orins i excrements dels seus animals. Per això no es descarta la possibilitat d'emprendre noves accions com la potenciació de les àrees pipi-can o d’identificació d’animals a la via pública.