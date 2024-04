Sant Fruitós reubicarà pediatria a un local provisional per poder ampliar l'actual per al nou CAP

Sant Fruitós de Bages traslladarà pròximament el servei de pediatria que s'ofereix des del local del carrer Jacint Verdaguer, a un altre de provisional situat a poca distància i al mateix carrer. El motiu són les obres d'ampliació ja previstes i que ha de realitzar l'ICS a les actuals dependències per poder-hi ubicar també el servei de medicina familiar, i d'aquesta manera poder disposar d'un sol CAP que integri en un mateix edifici l'atenció pediàtrica i la de medicina general, tenint en compte que ara es presten des de dos llocs diferents.

L'Ajuntament no ha precisat encara quan es realitzarà el trasllat, tenint en compte que prèviament caldrà fer algunes adequacions del nou local provisional, i que aniran a càrrec de l'ICS. Es tracta d'un espai que l'Ajuntament ha llogat per a un període de 3 anys, i a canvi de la cessió, l'ICS s'encarregarà del condicionament. Ja té la llicència d'obres, i un cop comencin, no s'haurien d'allargar excessivament perquè "és un edifici modern, i bàsicament s'hi haurà d'adequar la distribució interna amb despatxos", apunta l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. Explica que s'ha optat per aquest local per la seva proximitat amb l'actual equipament (el que s'ha d'ampliar) i per la seva distribució interior.

En paral·lel a l'adequació del local provisional, l'ICS també treballarà en les obres d'ampliació de l'edifici del futur CAP. Preveu adjudicar-les al llarg d'aquest mateix mes, i d'aquí ve que ja s'hagi programat el trasllat de pediatria. El calendari que hi ha marcat a hores d'ara és que les reformes per a l'ampliació s'acabin a final de l'any vinent i que, un cop condicionat, el futur CAP pugui entrar en funcionament la primavera del 2026.