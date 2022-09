La Fira del Bolet i del Boletaire ha atret nombrosos turistes aquest cap de setmana a la Pobla de Lillet. El bolet és un bon reclam i les activitats a l’entorn d’aquest producte han tingut molt bona acceptació per a poblatans i visitants. Les propostes gastronòmiques de dissabte a la tarda, que es van recuperar després del parèntesi de la covid, «van ser un èxit», assegura l’alcalde, Enric Pla: «El concurs de plats amb bolets va tenir molta participació, i el Tast’n músic va fer rècord d’assistència». El pavelló es va omplir per tastar productes locals i tapes elaborades per a restauradors, amb maridatge de vins, caves i cerveses.

Al carrer, una dotzena de parades de productes alimentaris i artesans eren també un bon esquer. Tot i que la pluja de dissabte a la tarda va fer la guitza, diumenge al matí el bon temps convidava a passejar-s’hi, aturar-s’hi i fer alguna compra. Carles Gil, productor de Formatges Tiraval de Bagà i paradista, valorava «el bon ambient de la fira de la Pobla», on acostumen a tenir-hi presència: «La fira és una bona manera de donar visibilitat a la formatgeria, i és un punt de venda més». Els de L’Aranyonet de la Pobla de Lillet són habituals de cada any i els agrada repetir «perquè és una fira amb molta tradició i hi passa molta gent», deia Susanna Rotllant. A part d’alimentació, bijuteria, estris de cuina de fusta i complements de roba, les parades de bolets també tenien presència a la Pobla, amb els rovellons com a protagonistes. Aquells que en volien menjar sense passar pel bosc tenien l’opció de comprar-ne. Concurs de boletaires L’esperit boletaire però era ben present diumenge a la Pobla de Lillet, i ho han demostrat els 75 quilos, en total, que s'han presentat al concurs boletaire d’adults. Al migdia, després dels ballets de l’Esbart Cadí de Bagà i de servir racions de la cassoleta del boletaire s'ha fet la pesada de cistelles i l’entrega de premis d’un certamen que es va recuperar el 2019 per dinamitzar la fira i promoure el respecte pel medi ambient. L’edició d’enguany ha comptat amb la participació de 14 concursants. En la categoria d’adults, la cistella guanyadora ha sigut la de Miquel Dacosta amb 12,8 quilos de rovellons, que s'ha endut 100 euros. El segon, Jesús Dacosta, amb 12’5kg de rovellons, ha rebut 50 euros. I el tercer premi ha sigut per a Ciscu Vilaltata, amb 9’5kg de rovellons, que ha obtingut 30 euros. El premi especial al rovelló més gran se l'ha emportat Jaume Puig, amb un rovelló de 164 grams. I el premi especial al bolet més estrany ha sigut per a Sergi Vilalta. Pel que fa al concurs infantil, la guanyadora de la categoria de 5 a 7 anys ha sigut Laia Mampel, amb una cistella de 700 grams de rovellons. S'ha endut un val de 35 euros. I en la categoria de 8 a 12 anys, el premi ha sigut per a Sergi Vilalta, amb 5,6 quilos de rovellons. En total, en la categoria infantil s'han pesat 12’6 quilos. 180 espècies L’exposició micològica ha comptat amb una gran afluència de públic que no ha volgut veure de prop les 180 espècies exposades i catalogades. Hi havia bolets comestibles, tòxics i mortals que es troben al Berguedà.