El servei Manresa-Barcelona té cinc viatges d’anada i set de tornada on els busos fan curt

Usuaris habituals del bus Manresa-Barcelona que fa anys van crear un grup de WhatsApp per estar en contacte i, de passada, informar-se els uns als altres dels problemes que arrossega la línia, van realitzar el mes passat una enquesta sobre el servei que han contestat 462 persones. Ha servit per constatar els problemes que arrossega la línia, com que hi ha cinc viatges d’anada i set de tornada on els busos fan curt i hi ha gent que ha d’anar dreta o que ja ni hi cap.

Els usuaris han informat Regió7 que els resultats de l’enquesta els han enviat al departament de Territori i Sostenibilitat amb el compromís que els tindrà en compte a l’hora de fer la nova licitació de la problemàtica línia operada per Monbus. També n’han fet coneixedor l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, atès que l’Ajuntament, com ja va informar aquest diari, està col·laborant en la concreció de la nova concessió del servei, que, segons es va dir en el ple del febrer passat, en el qual es va parlar d’aquests tema, és previst que entri en funcionament el 25 de desembre vinent. A final d’any farà vuit anys que Monbus va assumir el transport públic en bus entre Manresa i Barcelona.

Sense resultats de l’auditoria

Cal recordar que l’empresa externa GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i per encàrrec de la Generalitat, ja va fer a començaments d’aquest any una auditoria de la línia amb enquestes a peu de parada, justament per detectar-ne les mancances, després de les múltiples queixes dels usuaris que han de patir el servei. Malgrat les reiterades peticions d’aquest diari a Territori per accedir als resultats, no ha estat possible. Els usuaris també la van demanar, però tampoc no l’han aconseguit.

Pel que fa a l’enquesta feta entre els dies 3 i 25 del mes passat pel grup d’usuaris organitzat, on ja hi ha 436 persones, recull que, del total que la van respondre, amb Manresa com a origen del trajecte, un 33% viuen fora de la ciutat. També va servir per identificar les expedicions en els dies laborables on els passatgers es troben més sovint que han d’anar drets perquè no hi ha seients suficients o que, directament, no poden pujar al bus per manca de lloc. Són cinc expedicions al matí per anar a Barcelona, entre les 6.15 i les 7.50 h, i set a la tarda, per tornar a Manresa, entre les 17 i les 19.35 h. També troben a faltar cinc expedicions en dies laborables. A les 6, 10.30 i 14.30 h per anar a Barcelona, i a les 22 i 23 h per tornar cap a la capital del Bages.

Informació i prestacions

El qüestionari també mostra que hi ha moltes mancances a escala informativa. Per exemple, la majoria dels enquestats troben a faltar panells d’avisos visuals a les parades i consideren «molt necessàries» prestacions que fa anys que reclamen: un bitllet d’anada i tornada a preu reduït, una App amb informació a temps real, l’opció de pagament amb targeta o mòbil via datàfon per no haver d’anar sempre patint per portar l’import exacte o un bitllet petit en el cas que no es tingui una targeta multiviatges, un contacte telefònic eficaç, i major comoditat en els vehicles que fan el servei.

Expedicions de nit i exprés

Sis de cada deu enquestats diuen que, o ells directament o bé persones del seu entorn, podrien ser usuaris d’expedicions durant la nit els caps de setmana. Pel que fa a la possibilitat d’oferir expedicions exprés amb entrada i sortida de Barcelona per la Via Augusta (per l’autopista i sense passar per l’avinguda Diagonal per guanyar temps), cinc de cada deu enquestats en serien possibles usuaris.

El qüestionari va incloure preguntes obertes. Els usuaris hi demanen millores pel que fa a la puntualitat, a la freqüència, a la informació i a la comoditat. Destaquen la necessitat de tenir més autobusos en hores punta, sobretot en direcció cap a Manresa, i amb més freqüència els caps de setmana i a l’agost. També reclamen una renovació de la flota i la utilització de busos de dos pisos per augmentar la capacitat. Pel que fa al recorregut, n’hi ha diversos que proposen alternatives per evitar congestions i guanyar temps. També hi ha suggeriments per millorar la comunicació amb l’usuari.

Problemes des del primer dia

El gener del 2017, un mes després que Monbus comencés a oferir el servei de bus entre Manresa i Barcelona, les incidències ja eren constants, fins al punt que van forçar una reunió entre l’Ajuntament i la Generalitat, responsable última de la concessió, amb representants del més d’un centenar de passatgers que van crear aleshores el grup a través de les xarxes socials per comentar les incidències que trobaven en el dia a dia, i que ja aleshores van elaborar una contraproposta d’horaris.

Al cap d’un any, el gener del 2018, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va comunicar la posada en marxa d’una auditoria al servei de bus. Va dir que «els resultats estaran a la primavera», però no van estar.

Trobades com l’esmentada entre l’administració i els usuaris del bus s’han repetit en més ocasions, però la línia continua arrossegant problemes. El novembre passat, de nou, una representació dels usuaris es va reunir amb l’Ajuntament i els serveis territorials de la Generalitat per reclamar la seva intervenció davant dels reiterats problemes amb Monbus: gent que ha de viatjar dreta o que es queda a la parada perquè no cap al bus, busos que se salten la parada, manca d’informació, expedicions anul·lades sense previ avís, expedicions directes que paren a Olesa de Montserrat, on també hi ha hagut moltes queixes; manca de manteniment dels busos...

Durant tots aquests anys, el servei ha viscut una espècie de Dia de la Marmota, amb els usuaris acumulant greuges i traslladant-los a l’administració, i l’administració prenent-ne nota amb la promesa de posar fil a l’agulla, però sense resultats prou consistents. Ara, els usuaris habituals fins han elaborat una enquesta ciutadana. És de desitjar que serveixi per a alguna cosa.

