L’Ajuntament de la Seu ha anunciat que a partir d’aquest divendres, i fins al dia 12, es poden comprar de manera anticipada i en línia els tiquets per poder participar en qualsevol dels nou tastos guiats que tindran lloc a l’Aula de Tast de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Fira de Sant Ermengol, la qual quedarà instal·lada a la pista polivalent de la zona esportiva municipal. Els tiquets es poden comprar a l’apartat agenda del portal de la Seu. Cada tast té un cost de 6 euros per persona. Igualment, els tiquets també es podran comprar de manera presencial durant el cap de setmana de la fira, la setmana que ve, al Punt d’Informació del costat de la pista polivalent. Durant la fira es faran nou tastos guiats dirigits per professionals.