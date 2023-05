Les tres funcions que l’Agrupació Teatral La Farsa ha fet aquest cap de setmana de l’obra "Una vella, coneguda olor", de Josep Maria Benet i Jornet, han aplegat gairebé un miler d’espectadors al Teatre Municipal de Berga. Angelina Vilella, directora del muntatge, assenyala que és una fita «important per Berga i també per la Farsa». De fet, habitualment només fan un parell de funcions, però aquest cop, aprofitant el pont, se’n van fer tres, per amortitzar la feina d’escenografia, que ha estat laboriosa per reproduir un pati de veïns proletari de Barcelona, als anys 60.

La Farsa ja té emparaulat fer bolos del de cara a la primavera de l’any que ve. "Una vella, coneguda olor" és el primer text que Benet i Jornet va estrenar (el 1964, al Romea) i publicar. En aquesta versió, al final de cada acte, Júlia Camprubí ha cantat versions de cançons d’Ovidi, Serrat i Raimon.