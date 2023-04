El govern d'Ucraïna condecora sor Lucía per la seva ajuda humanitària al país en guerra

Aquest diumenge al matí sor Lucía Caram i el Padre Ángel, entre d'altres persones que formen part de la missió humanitària que va viatjar divendres a Ucraïna des de Manresa, s'havien de reunir amb el president del país, Volodimir Zelensky. Tanmateix, els darrers esdeveniments en la guerra que enfronta Ucraïna amb Rússia -els bombardeigs de divendres a Ucraïna i el posterior atac amb drons a una planta de combustible russa a Crimea- han fet impossible la trobada perquè Zelensky s'ha hagut de desplaçar a altres llocs. L'ha motivada els constants viatges i enviament d'ajuda a través de la Fundació del Convent de Santa Clara, Mensajeros de la Paz del Padre Ángel i els voluntaris i la Fundació CaixaBank al país en guerra. Igualment, el govern ucraïnès de Zelensky ha volgut reconèixer Caram per la seva ajuda, tal com estava previst, i li ha lliurat una medalla i un diploma. També han rebut la medalla altres membres de la missió.

Alhora, el president del país ha fet arribar a mans de Caram un regal per al Sant Pare, amb qui la monja es trobarà el proper 6 de maig a Roma, tal com ja va informar aquest diari.

Caram ha explicat a Regió7 que "aquest matí hem estat a l'hospital militar de la guàrdia fronterera de Kíev. Estava previst que ens trobéssim amb el president Zelensky, que volia agrair tot els treball que s'està fent des de la fundació i estava tot organitzat, però els esdeveniments d'abans d'ahir i d'ahir han desencadenat que s'hagi hagut de traslladar a altres llocs. Per això ens ha enviat el número dos de la guàrdia fronterera per agrair l'ajuda humanitària".

Visita als ferits de guerra

A banda d'ella i del Padre Ángel, a la trobada també hi ha assistit Gabriel Prat, president de la fundació manresana que dirigeix sor Lucía. La monja explica que "hem pogut entregar l'autobús i l'ajuda humanitària que hi hem enviat, que són medicaments, generadors, llits per als hospitals i material hospitalari". Han mantingut una reunió amb "la cúpula de la guàrdia fronterera i amb els equips de metges per acabar de perfilar les necessitats de l'hospital de campanya que ens han demanat i que ens hem compromès a enviar-los. En aquests moments ens han dit que estan preparant tres brigades diferents, cadascuna amb 5.000 persones. Dues ja estan preparades per anar al front i una altra hi anirà el setembre. La guàrdia fronterera té en aquests moments més de 3.000 ferits. Els hem pogut visitar i la veritat és que impressiona molt el contacte amb ells", ha confessat Caram, que hi afegeix que per això és tan important aconseguir-los l'hospital de campanya.

Els acompanya un assessor del Papa

En aquest viatge els acompanya Juan Carlos Cruz, que és un assessor del Papa Francesc. "Hem rebut tots una condecoració del govern d'Ucraïna pel compromís humanitari i com a agraïment. Estava previst que fos el president Zelensky qui ens lliurés aquestes medalles, però no ha esta possible. Ens han donat algun obsequi per a la fundació i també per al Papa Francesc, que la setmana vinent, juntament amb Juan Carlos Cruz, li lliurarem". Per part seva, els han portat uns rosaris per donar als soldats que estan al front i que també han repartit als ferits que són a l'hospital, atès que "tot són molt religiosos. Sempre porten un rosari i és un regal que agraeixen molt, sobretot per l'estima que tenen al Papa Francesc", fa notar.

El Sant Pare "els va enviar la foto del Crist de la sala Pau VI, que és un crist ressuscitat, que és una felicitació Pasqual", i que Caram els ha repartit en la citada visita als ferits.

D'Ucraïna s'enduran sis persones ferides o malaltes perquè es recuperin en hospitals de Catalunya o Espanya i hi han retornat cinc persones que ja s'han recuperat aquí.

A la tarda tenen una reunió a l'ambaixada d'Espanya a Kíev per continuar avançant en el tema de l'ajuda humanitària. Caram ha volgut agrair l'ajuda de la ministra Margarita Robles, "que ens ha facilitat molt les coses i ens ha ajudat en tot el tema de l'ajuda humanitària".