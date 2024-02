Sor Lucía recull en un llibre el seu treball «des del minut zero» per ajudar Ucraïna

A la portada s’hi veuen, molt emocionats, sor Lucía Caram i un ferit de guerra en el viatge per retornar-lo a Ucraïna. «Va ser el primer ferit que vam portar a Barcelona. Li havien d’amputar un braç i, al Clínic, li van fer una cirurgia d’alta complexitat amb què en va poder recuperar el 96% de la mobilitat». El vam tenir aquí un any i mig». La fotografia il·lustra el darrer llibre de la monja establerta a Manresa, que el presentarà el 27 de febrer a l’edifici Llotja de Mar de Barcelona. L’acompanyarà Margarita Robles, ministra de Defensa, i la presentació anirà a càrrec de Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de la ciutat comtal. Posteriorment, Caram preveu presentar-lo a Manresa.

Aquesta setmana, la monja argentina ha tornat a visitar el Sant Pare, que signa la introducció del llibre, inclosa una carta que va enviar a sor Lucía per agrair-li la seva tasca humanitària a Ucraïna. El viatge a Roma ha estat el pròleg de l’expedició número 22 de Caram a Ucraïna. Arribarà al país en guerra el 18 de febrer i té previst tornar-ne el dia 26 del mateix mes. «L’objectiu és ser allà en el segon aniversari de l’inici de la guerra [que va esclatar el 24 de febrer del 2022] i fer una trobada amb fills de pares que han mort o han desaparegut per culpa de la guerra». Una trobada que tindrà lloc en dos centres que acullen aquests infants, un amb 252 i l’altre amb més de cent.

La vintena d’expedicions que ha fet la monja a Ucraïna omplen el llibre Invitados a reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión (Plataforma Editorial), que «explica des del minut zero, quan vaig començar els corredors humanitaris; el que em vaig trobar a la frontera, els viatges per portar famílies d’allà i reubicar-les aquí en pisos i amb altres famílies». També hi parla de l’ajuda humanitària que ha aconseguit, que ha inclòs «l’enviament de 120 ambulàncies», i de les expedicions per portar ferits i malalts oncològics per tractar-los aquí, així com «el lliurament d’un hospital de campanya del ministeri de Defensa, i ara estem a punt de lliurar-ne un altre». Igualment, inclou el testimoni de ferits, malalts oncològics i voluntaris. «Bàsicament, parlo de les ferides de la guerra», constata.

Sobre la carta del Papa, amb qui Caram té molta amistat i que l’ha convertida en la seva emissària a Ucraïna, explica que «hi agraeix la feina que fem i hi diu que espera que els que llegeixin el llibre es preguntin ‘i jo, què puc fer per ajudar?’». Invitados a reconstruir, que sortirà a la venda el 28 de febrer, inclou altres escrits del Pontífex.