Els vins del Bierzo són sucosos i expressius, minerals i frescos, de gran intensitat fruitera. Cal provar-los per a admirar-los. Casa Gourmet, botiga en línia d'aquest diari, presenta al febrer una selecció exclusiva d'aquesta zona de la província de Lleó.

Els vins triats han estat: Cepas Viejas 2019 de Dominio de Tares, Pétalos 2021 d'Álvaro Palacios, considerat un dels millors enòlegs d'Espanya, i Cuatro Pasos 2022, la varietat del celler Martín Códax al Bierzo. Les 6 ampolles, amb anyades excel·lents segons la denominació d'origen, tenen un valor de 80 € i només a casa Gourmet es poden comprar per 49 €.

El Bierzo està unit a la cultura del vi des de l'època romana. És aquest saber tradicional el que fa que els seus vins es trobin entre els més valorats en els mercats nacionals i internacionals. A la zona es produeixen diferents tipus de raïm de gran qualitat, adaptats a les característiques pròpies dels sòls, però la varietat reina de la denominació és, sens dubte, la mencía.

Cepas Viejas 2019, el referent de Dominio de Tares

Dominio de Tares és un referent al Bierzo. Cepas Viejas és des de fa algunes anyades el vaiell-insígnia del celler i el millor exemple de la riquesa vinícola de la zona. El seu nom fa honor a les vinyes dels quals procedeix, amb més de 60 anys i fins a 700 metres altitud, sobre sòls de pissarra descomposta. Des de fa dues dècades, Cepas Viejas és una marca de prestigi que expressa amb elegància l'enorme potencial de la mencía i el saber fer del celler.

A Dominio de Tares es van seleccionar set espais de característiques molt específiques en els quals la varietat mencía s'expressava de manera excepcional. Vinyes amb més de 40 anys d'antiguitat i amb sistemes radiculars molt profunds que obligaven el cep a nodrir-se en el subsol.

Cepas Viejas 2019, l'anyada dels quals és excel·lent segons la DO, té una criança de 10 mesos en barriques de roure francès i 18 mesos extra en ampolla. És un negre brillant de color robí i reflexos porpres, que deixa gran quantitat de llàgrimes en la copa després de ser agitat. En nas presenta una marcada aroma de pruna negra i espècies, amb un agradable toc torrat de fons.

És un vi rodó i de gran equilibri que mostra un taní subtil i postgust complex de fruits negres, fonoll i forn. Marida amb plats com a carns al forn, bullits, botillo, formatges d'ovella o pernil ibèric de gla.

Pétalos 2021, el projecte d'Álvaro Palacios i Ricardo Pérez

Estem davant un dels vins més famosos d'Álvaro Palacios, considerat un dels millors enòlegs d'Espanya. Al costat del seu nebot Ricardo Pérez Palacios ha creat aquest negre ple d'aromes que transmet amb claredat tots els matisos del Bierzo.

Procedeix de vinyes velles conreades en terres de pissarra escarpades i rocoses de les quals s'extreu el millor de la mencía i la resta de varietats que componen el cupatge d'aquest negre triat per Robert Parker en 2015 com el vi amb millor relació qualitat-preu del món. D'aquí ve que obtingui 93+ punts per aquest famós crític vinícola i 92 punts segons la Guia Peñín.

Pétalos 2021 té una criança de 9 mesos en barriques de roure francès i bocoyes. Predominen les aromes de maduixa, mores i nabius. També té tocs de pebre negre i espècies. En boca és vibrant, amb sabors àcids a maduixa. Molt immediat, rodó i sucós. La potència de la carn vermella complementa a la perfecció amb la marcada acidesa d'aquest vi.

Segons The Wine Advocate: “2021 és clarament la millor afegida al trio de 2020, 2021 i 2022, i Pétalos 2021 embotellat ofereix el que prometien les mostres sense embotellar: un vi amb menor alcohol que mai (13,5%), més lleuger, una mica més estret, però amb la suculència de mencía que sembla recuperar-se després d'un temps en ampolla. Té moltes notes d'herbes aromàtiques, amb algunes aromes similars a la Faraona. És bastant expressiu i vistós, molt agradable i fàcil de beure, molt llaminer, amb un pas en boca vellutat i tanins molt fins. Accessible i hedonista”.

Cuatro Pasos 2022, la mencía de Martín Códax

Cuatro Pasos és un negre elaborat pel prestigiós celler gallec Martín Códax i és un monovarietal de mencía. El raïm procedeixen de vinyes amb una edat mitjana de 80 anys provinents de 4 finques situades a 4 pobles del Bierzo.

Aquest negre deu el seu nom a les espectaculars petjades d'os que un dia van ser trobades en una de les parcel·les on es conreaven les vinyes de mencía. En boca és ampli, rodó, amb volum i un gran gust.

Té un taní molt ben integrat, madur, que li aporta bona estructura. Marida perfectament amb carn rostida o estofada, caça menor, carpaccio, cecina, pastes, patés, regirats de verdures i formatge d'ovella.

Casa Gourmet més que un club de vins

Casa Gourmet és la botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica. Els lectors i lectores poden comprar aquesta selecció de 6 ampolles de vins o rebre-la, sense costos d'enviament, després de donar-se d'alta al Club de Vins. L'alta al club és gratuïta i els socis es beneficien de tots els seus avantatges: regals de benvinguda, enviament gratuït en les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes.

I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció de vins el mes que no li interessi. Es pot comprar la selecció de vins també sense ser socis a casagourmet.es.